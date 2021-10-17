جدول ترتيب الدوري السعودي بعد نتائج مباريات اليوم..أخيرًا أهلي جدة ينتصر!

تعرف على جدول ترتيب الدوري السعودي بعد نتائج مباريات اليوم السبت 16 أكتوبر 2021، ضمن منافسات الجولة الـ 8، والتي شهدت الانتصار الأول لفريق اهلي جدة.

وعلى ملعب استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة حقق فريق الأهلي فوزاً كبيراً على نظيره الاتفاق برباعية نظيفة، رافعاً رصيده إلى 8 نقاط في المركز 11 بجدول ترتيب الدوري السعودي، بينما تراجع الاتفاق الى المركز الرابع عشر بعدما تجمد رصيده عند 7 نقاط.

سجل اهداف الاهلي اليوم عمر السومة (22 من ركلة جزاء)، والكرواتي فيليب براداريتش هدفين (47 و58)، وعبدالرحمن غريب (68).

وفي مباراة آخري، تقدم الفيحاء إلى المركز الثالث في الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين” بعد فوزه على ضيفه الرائد 1-صفر على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

ولصالح نفس الجولة ضرب الشباب بقوة بتغلبه على مضيفه الباطن بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها كارلوس جونيور(24) وهتان باهبري (29) والنيجيري اوديون ايجالو (71)، ليرفع الليث الأبيض رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد الباطن عند 6 نقاط في المركز الثالث عشر.

وفي حائل، حقق فريق أبها فوزاً مهماً على مضيفه الطائي 1-صفر، سجله رياض شراحيلي في الدقيقة 45، وبهذه النتيجة رفع زعيم الجنوب رصيده الى 7 نقاط في المركز 12، فيما احتفظ فريق الطائي بالمركز الثالث عشر بنفس الرصيد.

وتستكمل يوم غد الاحد مباريات الجولة الثامنة في الدوري السعودي للمحترفين بثلاث مواجهات، وتم تأجيل قمة الجولة بين الهلال والنصر بسبب انشغالهم في دوري ابطال اسيا.

جدول ترتيب الدوري السعودي بعد نتائج مباريات اليوم

1- الاتحاد (16 نقطة) – لعب 7 مباريات

2- ضمك (14) – لعب 7 مباريات

3- الفيحاء (13 نقطة) – لعب 7 مباريات

4- النصر (12 نقطة) – لعب 6 مباريات

5- الشباب (12 نقطة) – لعب 8 مباريات

6- الهلال (12 نقطة) – لعب 6 مباريات

7- الرائد (11 نقطى) – لعب 8 مباريات

8- الفتح (9 نقاط) – لعب 7 مباريات

9- الحزم (9 نقاط) – لعب 7 مباريات

10- الفصيلي (9 نقاط) – لعب 7 مباريات

11- الاهلي (8 نقاط) – لعب 8 مباريات

12- الطائي (7 نقاط) – لعب 7 مباريات

13- الاتفاق (7 نقاط) – لعب 8 مباريات

14- ابها (7 نقاط) – لعب 8 مباريات

15- الباطن (6 نقاط) – لعب 8 مباريات

16- التعاون (3 نقاط) – لعب 7 مباريات