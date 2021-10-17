شباب الجيل يفرض التعادل على شعب حضرموت

المنامة - ياسر ابراهيم - تعادل شعب حضرموت مع شباب الجيل (0-0) اليوم السبت، على ملعب الخليفي بمدينة عتق عاصمة محافظة شبوة، في افتتاح إياب المجموعة الأولى بالدوري اليمني.



التعادل هو الخامس لشعب حضرموت من 6 مباريات، فاز فيها مباراة واحدة على العروبة (2-0)، وتعادل في باقي مبارياته أمام اتحاد آب، وفحمان ابين، ووحدة صنعاء، وشباب الجيل، ليرفع رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثاني بالشراكة مع فحمان الذي يملك الرصيد نفسه.



فيما أصبح رصيد شباب الجيل 3 نقاط من 3 تعادلات، منها تعادلين مع شباب شعب حضرموت (ذهابًا وإيابًا)، وبقي في المركز الأخير.



ولم يستطع شعب حضرموت طوال المباراة، ترجمة سيطرته النسبية لأهداف، ولم يكتفِ منافسه الجيل باللعب الدفاعي بطموح الحفاظ على نتيجة التعادل التي انتهت عليها المباراة.



شعب حضرموت الفريق الوحيد الذي استعان بمدرب أجنبي، وهو السوري محمد ختام، ما زال مطالبا من جمهوره على الأقل بالظهور بشخصية البطل الذي توج بكأس البطولة التنشيطية التي أقامها الاتحاد اليمني للعبة قبل سنتين.





المصدر: موقع كورة