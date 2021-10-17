الامارات | «غودولفين» يتوج ببطولة الملاك في بريطانيا للمرة 14

شكرا لقرائتكم خبر عن «غودولفين» يتوج ببطولة الملاك في بريطانيا للمرة 14 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج فريق «غودولفين»، أمس، في مضمار «آسكوت» العريق، بلقب بطولة الملاك في بريطانيا، للمرة 14 في تاريخ البطولة، وذلك في سباق «يوم الأبطال» الذي يمثل نهاية الموسم البريطاني للخيول.

وجاء لقب بطولة الملاك عقب موسم استثنائي للشعار الأزرق، حقق خلاله انتصارات باهرة، خصوصاً في سباقات الفئة الأولى «جروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، من أبرزها لقبان كلاسيكيان حققهما المهران «أديار» المتوج بلقب «الداربي الإنجليزي»، وزميله «هريكين لين» بطل «سانت ليجر ستيكس».

وأكدت خيول «غودولفين» والإمارات جدارتها على ساحة سباقات الخيل البريطانية، بعد أن نجحت في «يوم الأبطال» في تسجيل الـ«سوبر هاتريك»، وانتزاع أربعة من أصل الأشواط الستة التي امتد عليها السباق.

واستهل أول الانتصارات مع المهر «كريتيف فورس» وإشراف المدرب شارلي آبلبي، بفوزه في الشوط الثاني «شامبيونز سبرينت ستيكس» المخصص لخيول «جروب 1» لمسافة 1200 متر، قبل أن تضيف خيول «شادويل» ثلاثة انتصارات جديدة، بفوز المهرة «إشادة» التي يشرف على تدريبها روجر فاريان، بلقب الشوط الثالث «بريتش شامبيون» المخصص للمهرات والافراس «جروب 1» لمسافة 2400 متر، وأتبع بفوز المهر غير المهزوم «بعيد» بإشراف المدرب وليام هاغاس، بلقب «كوين إليزابيث الثانية ستيكس» لخيول «جروب 1» لمسافة 2200 متر، وأسدل الستار بفوز «الداري» بإشراف المدرب هاغاس ذاته، بقب الشوط السادس والختامي «بالمورال هانديكاب» المخصص لخيول فئة «القوائم» لمسافة 1600 متر.

وقال مدير عام «غودولفين» في بريطانيا والمملكة المتحدة، هيو أندرسون، في تصريحات صحافية: «كان موسماً ممتازاً، والفوز ببطولة الملاك شرف كبير في مثل هذا العام الذي شهد تنافسية عالية وخيولاً من الطراز الرفيع، ليترجم اللقب الجهود التي بذلها مدربو «غودولفين» والفرق العائدة لهم، إذ لعب المدربون شارلي آبلبي، وسعيد بن سرور، وجون غوسدن، دوراً كبيراً في تمكيننا من الفوز بلقب البطولة».

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