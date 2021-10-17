الامارات | ريبروف: العين لم يُظهر كامل قوته أمام «الصقور».. وسعيد بالفوز رغم الأداء غير الجيد

شكرا لقرائتكم خبر عن ريبروف: العين لم يُظهر كامل قوته أمام «الصقور».. وسعيد بالفوز رغم الأداء غير الجيد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب مدرب فريق العين، الأوكراني سيرجي ريبروف، عن ارتياحه لتحقيق فريقه الفوز على فريق الإمارات بنتيجة 2-صفر أول من أمس، في ذهاب الدور الأول لكأس الرابطة، معترفاً بأن المهمة لم تكن سهلة خصوصاً أن المواجهة جاءت بعد فترة التوقف الدولي، وأنه اضطر لمنح بعض اللاعبين راحة حتى يستعيدوا قدرتهم البدنية للانسجام مع بقية اللاعبين مجدداً.

وقال في المؤتمر الصحافي عقب نهاية اللقاء: «مباريات الكؤوس دائماً ما تكون مختلفة، ولم نظهر في المباراة بكامل قوتنا، غير أنني سعيد جداً بأداء الفريق، إذ سيطر العين على مجريات اللعب على مدار الشوطين رغم الأداء غير الجيد الذي ظهرنا عليه مع بداية المباراة، ولكننا عالجنا الأخطاء واستعدنا توازننا بالصورة المطلوبة حتى تمكنا من تحقيق الفوز في الذهاب».

في جانب آخر، دخل فريق العين التاريخ بأن أصبح أول نادٍ محلي يخوض مباراة رسمية تتزين فيها أكتاف قمصان لاعبيه بشعار «إكسبو» خلال أيام المعرض العالمي، وأقيمت المباراة على استاد هزاع بن زايد. ويرتبط نادي العين باتفاقية تعاون مع «إكسبو 2020 دبي»، جرى توقيعها في الثامن من الشهر الجاري، لينضم بذلك «الزعيم» بموجب الاتفاقية إلى أكبر وأهم حدث يشهده العالم بمختلف القطاعات، ويواصل مسيرة معارض إكسبو الدولية التي بدأت منذ 170 عاماً لتوفر منصة لاستعراض أهم الابتكارات التي رسمت ملامح العالم الذي نعرفه اليوم. وبموجب الاتفاق فإن «إكسبو دبي» سيرحب بلاعبي العين وجمهوره في فعاليات ضمن موقع الحدث العالمي.

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