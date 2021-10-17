الامارات | بادوسا توقف المشوار التاريخي لأنس جابر في «التنس العالمي»

شكرا لقرائتكم خبر عن بادوسا توقف المشوار التاريخي لأنس جابر في «التنس العالمي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقف المشوار الرائع والتاريخي للتونسية، أنس جابر، عند نصف النهائي من دورة إنديان ويلز الأميركية الدولية في كرة المضرب، إحدى دورات الـ1000 نقطة، بحسب تصنيف رابطة المحترفات «دبليو تي إيه»، بعد خسارتها، أول من أمس، أمام الإسبانية بادوسا 3-6 و3-6.

وتقدّم جابر أفضل مستوياتها في عام 2021، إذ حققت حتى الآن 48 فوزاً، وضمنت دخول تصنيف الـ10 الأوليات في العالم، لتصبح أول رياضية أو رياضي عربي يحقق هذا الإنجاز.

وكانت جابر، المصنفة 12 في «إنديان ويلز»، قد أصبحت هذه السنة أول لاعبة عربية تحرز لقباً في دورات للمحترفات، بعد تتويجها في برمنغهام.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news