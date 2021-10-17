الامارات | «الشعفار جميرا» يطلق فريقاً نسائياً لهواة الدراجات

شكرا لقرائتكم خبر عن «الشعفار جميرا» يطلق فريقاً نسائياً لهواة الدراجات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن فريق «الشعفار جميرا للدراجات الهوائية»، المنافس في سباقات الدراجات للرجال الهواة في الدولة، عن إطلاق فريق نسائي بداية من الموسم الجديد، يضم نخبة من اللاعبات الهاويات صاحبات الخبرة، واللاتي يمتلكن سجلاً من النتائج الجيدة في السباقات المحلية.

وأكدت مديرة التسويق، نورة الجسمي، في تصريح صحافي أن «إطلاق الفريق بمثابة دعم كبير لمنافسات الدراجات النسائية، التي بدأت تشق طريقها بنجاح في الإمارات»، وكشفت عن ضم ست لاعبات بشكل رسمي، هن: الدكتورة غاية المحرزي ومريم العوضي ونادية علي، وموزة الغفلي وموزة المهيري وعلياء العتيبة.

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