الامارات | عبدالسلام محمد: الفوز على العروبة جاء في توقيت مهم للغاية لكلباء

شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالسلام محمد: الفوز على العروبة جاء في توقيت مهم للغاية لكلباء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال لاعب اتحاد كلباء عبدالسلام محمد، إن «الفوز على العروبة برباعية نظيفة، أول من أمس، في ذهاب الدور الأول لكأس الرابطة، جاء في توقيت مهم للغاية لكلباء، بعد أن غاب عنه الفوز منذ بداية الموسم خلال منافسات الدوري». وأضاف لـ«الإمارات اليوم»: «بغض النظر عن أن الفريق المنافس خاض المباراة بتشكيلة ضمت لاعبين بدلاء، فإننا كنا في أمس الحاجة لهذا الفوز». وأضاف: «الفريق يؤدي مباريات جيدة منذ انطلاق الموسم، لكن النتائج اقتصرت على التعادل أو الخسارة، وكنا نفقد نتيجة الفوز لأسباب ربما تتعلق بجانب التركيز، وهذا الفوز سيعطي الفريق دفعة معنوية جيدة، وسيعزز الجانب الذهني للاعبين نحو الأفضل».

وقال أيضاً: «الفوز بأربعة أهداف جعل كلباء على مشارف الدور المقبل، وهذا إنجاز مفرح بحد ذاته كنا بحاجة له في الوقت الحاضر». وتابع: «المباراة لم تكن سهلة رغم الفوز العريض، خصوصاً أن العروبة لعب بتكتيك دفاعي».

من جهته قال مدرب كلباء، الاوروغوياني دا سيلفا، في تصريح صحافي، إن «كلباء نجح في الفوز بعد أن سيطر على المباراة. والمباراة المقبلة لن تقل أهمية». بينما وصف مدرب العروبة التونسي فتحي العبيدي المباراة بأنها فرصة لاختبار اللاعبين غير الاساسيين، مؤكداً في تصريح صحافي أن الفريق خاض الشوط الأول بشكل جيد قبل أن تتغير الأمور في الثاني.

كلباء فاز برباعية على العروبة في الكأس.. وهو أول فوز له في الموسم الجاري بكل المنافسات.

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