الامارات | متفرقات.. افتتاح بطولة الاتحاد للمبارزة في الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن متفرقات.. افتتاح بطولة الاتحاد للمبارزة في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتحت، أول من أمس، في صالة نادي الشارقة الرياضي، فعاليات بطولة الاتحاد للمبارزة للعمومي، التي نظمها اتحاد المبارزة برعاية «تيما الدولية»، و«ابسليوت للأدوات الرياضية»، في مستهل سلسلة البطولات المحلية ‏للموسم الرياضي الجديد 2021-2022. وقال بيان صحافي: «شهد اليوم الأول مشاركة 62‏ لاعبة، واستطاعت فتيات نادي بني ياس الحصول على لقبي سلاح الشيش وسلاح السيف العربي، ‏فيما ‏ ذهب لقب سلاح الأيبيه إلى أكاديمية إم كي إف إيه».

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