الامارات | متفرقات.. 3 مباريات في تمهيدي دوري السلة اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن متفرقات.. 3 مباريات في تمهيدي دوري السلة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقام اليوم ثلاث مباريات لحساب الجولة الثانية، من الدور التمهيدي لبطولة الدوري العام لكرة السلة لمرحلة الرجال، وتستهل المباراة الأولى في السادسة والنصف مساءً بلقاء شباب الأهلي وضيفه الوصل، وتتبع في السابعة والنصف بحلول النصر ضيفاً على الشارقة، ويسدل الستار في الثامنة بلقاء الوحدة والبطائح، الذي يقام على صالة نادي الجزيرة في أبوظبي.

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