تشيلسي يحتفظ بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم

محمد الفلاح - السبت 16 أكتوبر 2021

احتفظ تشيلسي بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت بعدما فاز بصعوبة 1-صفر على جاره برنتفورد بفضل هدف المدافع بن تشيلويل، لكنه حقق ذلك بعد تألق الحارس إدوار مندي.



وسجل تشيلويل للمباراة الثانية على التوالي بتسديدة قوية في الدقيقة 45 بعدما فشل دفاع برنتفورد في إبعاد كرة عرضية.

وهدد برنتفورد مرمى تشيلسي مبكرا وسدد برايان مبيومو في القائم، ثم رد إطار المرمى محاولة أخرى للاعب الفرنسي في الدقيقة 75 وسط ضغط قوي من أصحاب الأرض بحثا عن التعادل.

وقضى برنتفورد أغلب فترات الشوط الأول في الدفاع، لكن صاحب الأرض ضغط بقوة في الشوط الثاني وسط دعم هائل من مشجعيه.

وفي الدقيقة 83، أنقذ مندي حارس تشيلسي فرصة خطيرة من سامان قدوس، ثم أبعد المدافع تريفو تشالوبا الكرة من على خط المرمى بعد محاولة كريستيان نورجارد. وواصل مندي التألق وأبعد تسديدة خلفية رائعة من نورجارد في الوقت بدل الضائع.

وحافظ تشيلسي على القمة بفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب المركز الثاني. ويأتي برنتفورد سابعا برصيد 12 نقطة.