شكرا لقرائتكم خبر الفتح يطمح لملاحقة الهلال والنصر بالتعاون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يدرك الفتح أن الهدف الأول للتعاون عندما يلتقيه اليوم سيكون البحث عن تحقيق الفوز وترك المقعد الأخير الذي يحتله حاليا. ويستضيف النموذجي سكري القصيم على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في إطار لقاءات الجولة الثامنة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. ويحتل الفتح المركز السابع برصيد 9 نقاط، فيما للتعاون 3 نقاط فقط في المركز الـ16 الأخير. ويطمح الفتح في التوغل باندفاع نحو مراكز المقدمة من خلال خطف كامل نقاط المباراة، فالفوز سيرفع رصيده إلى 12 نقطة ليعادل رصيد الغائبين عن هذه الجولة بسبب ارتباطهما بدوري أبطال آسيا، الهلال والنصر، لذلك ركز مديره الفني يانييك فيريرا في التدريبات الأخيرة على الجانب التكتيكي، كما طبق تدريبات خاصة في الجانبين الدفاعي والهجومي، بجانب إجراء مناورة ساخنة شهدت تسابق اللاعبين على اقتحام التشكيلة.

كانت هذه تفاصيل خبر الفتح يطمح لملاحقة الهلال والنصر بالتعاون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.