شكرا لقرائتكم خبر نصر خطر.. سحق الوحدة وعبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صعد النصر إلى الدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم (المربع الذهبي) بفوزه الكبير على الوحدة الإماراتي 5 /1 في المباراة التي جرت أمس على ملعب مرسول بارك في الرياض ضمن دور الثمانية.

وواصل النصر تفوقه في غالبية المواجهات التي جمعته بالفرق الإماراتية، خاصة أمام الوحدة، حيث رفع عدد انتصاراته عليه إلى 3 انتصارات من أصل 6 مواجهات جمعت الفريقين، 3 رسمية ومثلها ودية لم يحقق خلالها الوحدة الفوز، حيث حضر التعادل 3 مرات.

كما سجل النصر تفوقا من نوع آخر بتحقيقه النتيجة الأكبر في مواجهات الفريقين (5/ 1)، حيث كانت النتيجة الأكبر 4/ 1 لصالح النصر أيضا، لكن في بطولة أخرى ودية وهي الدورة الدولية الودية التي نظمها الوحدة نفسه عام 2012.

تبادل خماسية النصر كل من جلال الدين مشاريبوف (هدفين)، وهدف لكل من عبدالرزاق حمدالله، وعبدالفتاح عسيري والدولي سامي النجعي.

نجح النصر في إنهاء الشوط الأول متقدما بهدف سجله المغربي عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة السابعة بعد عدد من التمريرات انتهت بتهيئة مشاريبوف الكرة لحمدالله الذي واجه المرمى وسدد يمين الحارس الشامسي.

وأحكم النصر قبضته على المباراة بفضل تألق عناصر خط وسطه الذي قاده العائد للمشاركة وأحد نجوم المباراة عبدالمجيد الصليهم وعبدالفتاح عسيري وعبدالله الخيبري والأوزبكي جلال الدين مشاريبوف والبرازيلي أندرسون تاليسكا الذي منحه الاتحاد الآسيوي نجومية المباراة.

في الشوط الثاني أكمل ماشاريبوف تألقه بتسجيل الهدفين الثاني والرابع في الدقيقتين 52 و64، فيما تكفل عبدالفتاح عسيري بتسجيل الهدف الثالث بعد أن تابع الكرة المصنوعة من المتألق الآخر عبدالرزاق حمدالله (56).

واختتم البديل، الدولي سامي النجعي أهداف النصر في الدقيقة (76) مستفيدا من كرة تاليسكا خلف المدافعين.

أما هدف الوحدة الإماراتي الوحيد والذي جاء في وقت متأخر، فقد تكفل به المخضرم إسماعيل مطر (90 + 3).

ما بعد المباراة:

