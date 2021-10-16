إنفانتينو يروج لإقامة «مونديال كل عامين»

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وقال إنفانتينو في كاراكاس «أعتقد أن مكانة المسابقة لا تعتمد على وقت إقامتها، وإلا سيكون علينا إقامة بطولة كأس العالم كل 40 عاما».
وزار إنفانتينو كولومبيا قبل سفره إلى فنزويلا كما سيزور خلال جولته الحالية كلا من الإكوادور وتشيلي والأرجنتين.
وواجه اقتراح الفيفا بشأن إقامة كأس العالم كل عامين بدلا من 4 أعوام انتقادات في أوروبا وأمريكا الجنوبية.
وجدد الاتحاد الأوروبي اعتراضه على الفكرة. وذكر اليويفا في بيان له «اليويفا سيواصل معارضته حتى ينتصر المنطق ويتم التخلي عن هذه الفكرة».
وأوضح اليويفا أن إقامة المونديال كل عامين سيدمر كل أشكال كرة القدم وسيقلص من مكانة البطولة وسيقلل من تطور كرة القدم النسائية وكذلك على مستوى الشباب في كل أنحاء العالم.
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