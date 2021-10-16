ضمك يهدد الاتحاد باقتلاع الصدارة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تبدو مهمة الاتحاد صعبة على الورق عندما يحل اليوم ضيفا على ضمك بملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية ضمن الأسبوع الثامن من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الاتحاد صدارة ترتيب الفرق برصيد 16 نقطة، إلا أن الفارق بينه وبين مضيفه اليوم نقطيتن فقط، حيث يملك ضمك الذي يحتل المركز الثاني في الترتيب العام للفرق 16 نقطة.

وتنبع الإثارة المتوقع أن تكون حاضرة في المواجهة من تقارب نتائج الفريقين من حيث الخسارة، حيث خسر كل منهما لقاء وحيدا فقط خلال الجولات الماضية، بينما فاز الاتحاد في 5 لقاءات في حين كسب ضمك 4 مباريات.

ويخلو فريق ضمك من اللاعبين الدوليين، إلا أن المدير الفني لفريق ضمك، كرشمير ريزتش أبقى على عدد من الأسماء التي فرضت نفسها في خارطة الدوري في الموسمين الماضي والحالي، خاصة الأرجنتيني إيميليو زيلايا الذي يتشارك وصافة الهدافين حتى الآن برصيد 5 أهداف مع عدد من اللاعبين، وهناك أيضا الكرواتي ميجو كاكتاس الذي نجح في تسجيل 3 أهدف حتى الآن، بجانب أسماء أخرى مؤثرة.

في المقابل، يعتمد المدير الفني للاتحاد، الروماني كوزمين كونترا على عدد من اللاعبين الدوليين خاصة الذين شاركوا مع المنتخب السعودي في مباراتي التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 أمام اليابان والصين وهم سعود عبدالحميد (يغيب اليوم) وعبدالإله المالكي وفهد المولد وعبدالرحمن العبود، بجانب مشاركة اللاعب مهند الشنقيطي مع المنتخب الأولمبي في بطولة غرب آسيا، وقلب الدفاع المصري أحمد حجازي مع منتخب بلده في التصفيات الأفريقية.

كما استغل كوزمين فترة التوقف في تجهيز المهاجم يوسف نياكاتي، بجانب عودة عبدالعزيز البيشي للتدريبات الجماعية بعد شفائه من الإصابة واكتمال برنامجه التأهيلي.

وسيغيب عن اللقاء ثنائي الدفاع حمدان الشمراني وسعود عبدالحميد لتراكم البطاقات الصفراء فيما سيكون اللاعب عبدالإله المالكي مهددا بالإيقاف لحصوله على بطاقتين صفراويتين.