الاتفاق والقادسية لنهائي الصالات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تأهل فريقا الاتفاق والقادسية إلى المباراة النهائية لكأس الاتحاد السعودي لكرة قدم الصالات. وجاء تأهل الاتفاق بعد فوزه على العرض 4 /2 في الدور قبل النهائي على صالة وزارة الرياضة بالرياض، فيما تأهل القادسية بعد تحقيقه فوزا كبيرا على الثقبة 8 /1 في المباراة التي احتضنتها صالة نادي القادسية بالخبر. يذكر أن النسخة الحالية من البطولة أقيمت بمشاركة 16 فريقا بنظام خروج المغلوب.

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