شكرا لقرائتكم خبر ورشة لدعم الفئات السنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ينظم الاتحاد السعودي لكرة القدم، الاثنين المقبل، ورشة عمل برنامج دعم الفئات السنية، وذلك بمقره في الرياض. وتمثل هذه الورشة المرحلة الأولى من برنامج دعم الفئات السنية للموسم الحالي، وفقا للمرحلة الأولية لاستراتيجية كرة القدم السعودية. ويستهدف البرنامج الأندية الـ 25 المشاركة بدوريات الفئات السنية «الفئة الممتازة». وكان أعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم بالتنسيق مع فريق استراتيجية دعم الأندية بوزارة الرياضة وافقوا على تنفيذ برنامج دعم الفئات السنية بحيث يشمل تطوير هيكلة الفئات السنية في الأندية وذلك في الفئة الممتازة، حيث يعد تطوير الهيكلة فرصة سانحة للأندية في وضع برنامج للمواهب السعودية الشابة والطموحة من خلال رفع المعايير الفنية وتهيئة البيئة المناسبة للتطوير.

كانت هذه تفاصيل خبر ورشة لدعم الفئات السنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.