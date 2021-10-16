شكرا لقرائتكم خبر الحزم والفيصلي.. من يعرقل الآخر؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستضيف الحزم نظيره الفيصلي على ملعبه بالرس في موقعة تحمل في تفاصيلها الإثارة والقوة عطفا على إمكانات الفريقين اللذين يمتلكان الرصيد النقطي نفسه، ويأتي الحزم عاشرا برصيد 9 نقاط عقب تعادله الإيجابي المثير في الجولة السابقة أمام الهلال بهدف لمثله، ويتطلع إلى استعادة نغمة الانتصارات ومواصلة التقدم في سلم الترتيب، وسيخوض البرتغالي هيلدر كريستوفاو هذا اللقاء بتشكيلة فنية متوازنة نسبيا رغبة في العودة من جديد إلى سكة الانتصارات.

في المقابل يأتي الفيصلي تاسعا برصيد 9 نقاط عقب تعادله أمام الباطن 2 - 2، ويتطلع إلى الخروج من دائرة التعادلات المتواصلة وتحقيق العلامة الكاملة، فيما تبدو أوضاع الفريق مغايرة في الآونة الأخيرة منذ تولي البرتغالي دانييل راموس زمام الأمور الفنية خلفا للإيطالي باولو تراميزاني.

وسبق أن التقى الفريقان في (8) مواجهات على صعيد الدوري، انتصر خلالها الحزم في مواجهتين، وكسب الفيصلي 5 لقاءات، فيما حضر التعادل الإيجابي في مواجهة واحدة.