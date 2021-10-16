الحزم والفيصلي.. من يعرقل الآخر؟

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في المقابل يأتي الفيصلي تاسعا برصيد 9 نقاط عقب تعادله أمام الباطن 2 - 2، ويتطلع إلى الخروج من دائرة التعادلات المتواصلة وتحقيق العلامة الكاملة، فيما تبدو أوضاع الفريق مغايرة في الآونة الأخيرة منذ تولي البرتغالي دانييل راموس زمام الأمور الفنية خلفا للإيطالي باولو تراميزاني.
وسبق أن التقى الفريقان في (8) مواجهات على صعيد الدوري، انتصر خلالها الحزم في مواجهتين، وكسب الفيصلي 5 لقاءات، فيما حضر التعادل الإيجابي في مواجهة واحدة.
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