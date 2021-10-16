الفتح بطلا لدوري الدراجات

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وجاء تتويج الفتح بعد أن حقق المركز الأول بزمن 6:35:01,21 ساعات، وحل ثانيا فريق السلام بزمن 6:39:05,15 ساعات، وفي المركز الثالث فريق الابتسام بزمن 6:40:05,91 ساعات.
وفي منافسات الأفراد سيطر دراجو الفتح على المراكز الثلاثة الأولى، حيث حل علي السليمي في المركز الأول، وناصر البراهيم جاء ثانيا، ومرتضى الشغب بالمركز الثالث.
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