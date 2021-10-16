الفتح بطلا لدوري الدراجات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توج فريق الفتح بطلا للبطولة الأولى لدوري الاتحاد السعودي للدراجات لفئة الكبار، التي أقيمت منافساتها على مدى يومين في محافظة الطائف، بمشاركة 14 فريقا.

وجاء تتويج الفتح بعد أن حقق المركز الأول بزمن 6:35:01,21 ساعات، وحل ثانيا فريق السلام بزمن 6:39:05,15 ساعات، وفي المركز الثالث فريق الابتسام بزمن 6:40:05,91 ساعات.

وفي منافسات الأفراد سيطر دراجو الفتح على المراكز الثلاثة الأولى، حيث حل علي السليمي في المركز الأول، وناصر البراهيم جاء ثانيا، ومرتضى الشغب بالمركز الثالث.