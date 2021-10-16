وسائل إعلام تتحدث عن «خناقة» بين لاعبي الزمالك بعد مباراة توسكر.. والنادي الكيني: «قدمنا شكوى للكاف»

الشارقة - اميمة ياسر -

تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية أنباء عن دخول حازم إمام، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في مشاجرة مع زملائه، وذلك عقب نهاية المباراة أمام توسكر الكيني، في ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الزمالك قد حقق انتصاراً هاماً خارج القواعد على فريق توسكر الكيني في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث فاز بهدف نظيف أحرزه النجم المغربي أشرف بن شرقي.

وتحدث رواد السوشيال ميديا والمواقع الإخبارية عن أن حازم إمام أبدى اعتراضه على عدم المشاركة أمام فريق توسكر، مهاجمًا المدير الفني للفريق باتريس كارتيرون، حيث قام عدد من لاعبي الفريق بتهدئته لكنه كان غاضبًا وقام بتكسير غرفة ملابس الفريق.

وفي السياق ذاته، تحدثت ديانا أوينا، المنسقة الإعلامية لنادي توسكر الكيني، عن أعمال تخريبية قام بها لاعبو الزمالك عقب المباراة.

وقالت ديانا، في تصريحات لموقع "صدى البلد"، إنه عقب انتهاء المباراة، كان لاعبو الزمالك في غرفة الملابس، مضيفة أن اللاعب حازم إمام "هو من فعل تلك الأمور التخريبية في الغرفة ولا نعرف لماذا يقوم بمثل تلك الأشياء"

وأضافت: "قال ضابط الأمن في الملعب إن اللاعبين كانوا يتشاجرون في غرفة الملابس ثم قام حازم إمام بفعل ذلك."

واختتمت المنسقة الإعلامية لنادي توسكر: "أبلغنا الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) والاتحاد الكيني أيضًا، لذا سنقوم بتحديث ما سيحدث، قدمنا شكوى بسبب ما حدث."

كما نشر الموقع بعض الصور التي قال إنها لأعمال تخريبية قام بها حازم إمام.