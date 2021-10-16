الهلال يضرب موعدا ناريا مع النصر في نصف نهائي أبطال آسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

تأهل الهلال السعودي إلى المربع الذهبي لدوري أبطال آسيا بفوزه على برسيبوليس الإيراني 3 /صفر اليوم السبت على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) في دور الثمانية من البطولة القارية.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الهلال بهدف سجله سالم الدوسري في الدقيقة 27.

وفي الشوط الثاني تقمص المهاجم الفرنسي بافتيمبي جوميز دور البطولة بتسجيله الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 49 و70.

وبتالي يتأهل الهلال إلى نصف نهائي دوري الأبطالو يضرب موعدا مع مواطنه النصر يوم الثلاثاء المقبل لحسم بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.