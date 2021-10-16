أول رد من توسكر بعد واقعة غرفة خلع الملابس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

قال شارليز أوبيناي، مسؤول نادي توسكر الكيني ، إن مراقب المباراة سوف يسجل في تقريره كل ما حدث في غرفة خلع ملابس الزمالك.

وكان الزمالك قد تمكن من الفوز على توسكر الكيني بهدف دون رد في المباراة التي جرت اليوم السبت ضمن ذهاب الدور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وعقب المباراة نشرت ديانا يوناه عبر وهي المسؤلة الإعلامية في نادي توسكر 4 صور لغرفة خلع ملابس محطمة بشكل جزئي وأكدت أن هذا غير مقبول مع إشارة إلى حساب نادي الزمالك الرسمي على تويتر.

ثم بعد ذلك أشارت إلى حسابات الاتحاد الأفريقي وغردت: "هذا أمر غير مبرر، وإذا كان هذا ما فعلوه وفقًا للأنباء فيجب استدعائهم."

ومن جانبه قال شارليز اوبيناي من خلال تصريحات مقتضبة لمصراوي: "مراقب المباراة سوف يدون كل ما حدث."

وتوجه الخليج 365 بسؤال للمسؤول الكيني حول ما إذا كان لاعبو الزمالك من قام بهذا رفض الرد.