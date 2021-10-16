تشيلسي يستعيد صدارة بريميرليج من ليفربول بالفوز على برينتفورد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

استعاد فريق تشيلسي صدارة الدوري الإنجليزي من جديد بعد الفوز الصعب الذي تحقق على حساب فريق برينتفورد بهدف دون رد في لقاء أقيم ضمن حسابات الجولة الثامنة في بريميرليج.

وجاء هدف تشيلسي الوحيد في الدقيقة الأخيرة من زمن أحداث الشوط الأول عن طريق الظهير الأيسر لفريق "البلوز" بن تشيلويل.

وحاول فريق برينتفورد إحراز هدف التعادل إلا أن الفريق الصاعد حديثًا للبريميرليج وحد تألقًا من الحارس السنغالي ميندي والذي أنقذ مرمى تشيلسي في أكثر من فرصة.

بهذه النتيجة يكون تشيلسي استعاد صدارة الدوري الإنجليزي متفوقًا على ليفربول بنقطة، حيث كان "الريدز" اكتسح منافسه واتفورد ظهر اليوم السبت بنتيجة (5-0) في افتتاح مباريات الجولة.

ويمتلك تشيلسي في رصيده من النقاط 19 نقطة، في المقابل توقف رصيد برينتفورد عند 12 نقطة ليتعرض لخسارته الثانية هذا الموسم.

وينتظر أن يخوض تشيلسي مباراة في المتناول عندما يلعب ضد نورويتش سيتي في الجولة المقبلة.