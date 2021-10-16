مرموش يصنع هدفا في تعادل شتوتجارت أمام مونشنجلادباخ بالدوري الألماني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

ساهم الدولي المصري عمر مرموش، لاعب شتوتجارت، في تعادل فريقه أمام نظيره بوروسيا مونشنجلادباخ، بنتيجة 1-1، في إطار منافسات الجولة الثامنة بالدوري الألماني.

وقرر المدير الفني لفريق شتوتجارت الدفع بلاعب منتخب مصر عمر مرموش كأساسي في خط الهجوم.

وجاء تشكيل شتوتجارت على النحو التالي:

"بريدلوو، مافروبانوس، هيروكي لتو، كيمب، كارزور، سوسا، كوليبيالي، نارتي، ايندو، مرموش، كريس فيهريش".

وسجل مافاروبانوس الهدف الأول لفريق شتوتجارت في الدقيقة 15 من زمن اللقاء، بصناعة من اللاعب عمر مرموش، قبل أن يسجل جوناس هوفمان هدف التعادل لفريق مونشنجلادباخ في الدقيقة 42.

وبتلك النتيجة، وصل شتوتجارت رصيده إلى 9 نقاط بالمركز الثاني عشر، بينما رفع مونشنجلادباخ رصيده إلى 11 نقطة في المركز العاشر.