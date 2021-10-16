سامي قمصان يعلق على تعادل الأهلي مع حرس الوطني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد سامي قمصان، مدرب النادي الأهلي، أن الفريق عانى من عدة عوامل أدت للتعادل مع الحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا 2021/2022، مشيرا إلى أن الحكم تغاضى عن احتساب ركلة جزاء صحيحة.

وتعادل الأهلي مع مضيفه الحرس الوطني بهدف لمثله في ذهاب دور الـ32 لدوري الأبطال.

وقال قمصان، في تصريحات تلفزيونية لقناة "الأهلي" بعد المباراة: "الأداء لم يكن جيدا لكن في مثل هذه المباريات كان مهم تحقيق نتيحة إيجابية".

وأضاف: "واجهنا صعوبة بسبب القائمة المتاحة أمامنا في المباراة، خاصةً في ظل الغيابات والإصابات واللاعبين الجدد غير المقيدين".

وتابع: "ظروف المباراة مثل الأجواء والرطوبة غير الطبيعية وأرضية الملعب التي لا تصلح لأداء مباراة دولية ليست مبررات لكنها عوامل أدت للتعادل ولو بجزء بسيط، ونسعى لتحقيق الأهم وهو التأهل".

وأكمل: "كان متاحًا لنا 3 حراس في القائمة ولم نكمل 20 لاعبا، خاصة في الجزء الهجومي الخيارات كانت محدودة، وهو ما جعل الأمور صعبة".

وشدد: "حكم المباراة تغاضى عن احتساب ركلة جزاء واضحة لأكرم توفيق، لكن الحكم كان من الصعب عليه احتساب ركلتي جزاء في مباراة".

وأتم مدرب الأهلي قائلا: "جئنا لتحقيق الفوز، نحن بطل إفريقيا وفزنا بالبطولة مرتين ونأمل في تحقيق ثلاثية لأول مرة في تاريخ النادي، وسيتسحن الأداء مع رجوع اللاعبين المصابين والمستبعدين وغير المقيدين".