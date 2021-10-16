موسيماني: لم نحقق هدفنا.. ومتى يدخل حكم الفيديو لمباريات إفريقيا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بأن الفريق لم يحقق هدفه في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، وطالب بضرورة أن يكون حكم الفيديو المساعد متاحا في كافة مباريات القارة.

وقال موسيماني بعد التعادل مع الحرس الوطني بنتيجة 1-1 خارج الأرض: "بوضوح لم نحقق النتيجة التي نتمنى أن نحققها، بناء على معطيات المباراة لم يكن من السهل أن نلعب هنا، أرغب في التركيز على الجوانب الإيجابية."

وتابع: "سجلنا في البداية الهدف الذي كنا نريده، وللأسف استقبلنا هدفا في نهاية المباراة، دافعنا كويس، لكن استقبلنا هدفا، غير سعيد نهائيا، لكن المباراة لم تشهد أي مشكلة، فقط غير سعداء بالنتيجة النهائية".

أما عن رأيه في المنافس خلال المباراة، فقال: "الحرس الوطني يمتلك هجوم جيد، وهم فريق جيد".

وردا على أحقية الأهلي في ركلة جزاء ثانية، قال: "من الصعب أن يحتسب الحكم ركلتي جزاء في مباراة واحدة، خاصة في إفريقيا وخارج الأرض، ركلة الجزاء الثانية لا يوجد حكم في إفريقيا لديه الجراءة كي يحتسبها".

وأضاف: "الشيء الوحيد الذي أقوله للقارة الإفريقية، متى ستضع الـVAR في كافة المباريات؟ إن لم يتم وضع حكم الفيديو في كل المباريات ستظل المباريات دائما على هذا الوضع".

وواصل: "أحيانا بالنسبة للحكم من الصعب أن يرى بشكل جيد، لكن هناك يكون هناك حكم فيديو يمكن أن يساعده ليرى اللعب مرة أخرى، وعندما يكون هناك VAR سيتم إصلاح الكثير من الأخطاء".

واختتم حديثه قائلًا: "لا أرغب في التعليق على ركلة الجزاء غير المحتسبة".