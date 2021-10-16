تعرف على جدول ترتيب الدوري العماني عمانتل بعد نتائج مباريات اليوم في الجولة الأولى من موسم 2022/2021، الذي انطلق بـ 4 مواجهات، وسيستكمل يوم غد الأحد ب3 مواجهات أخرى.

تصدر نادي النهضة جدول ترتيب دوري عمانتل برصيد 3 نقاط مع 3 أهداف سجلهم في مواجهته أمام نادي المصنعة في اللقاء الذي أقيم بعد ظهر اليوم السبت 16 أكتوبر.

وكانت النتيجة تشير إلى التعادل الإيجابي 1/1 حتى الدقيقة 87، حيث تمكن بعدها فريق النهضة من تسجيل هدفين متتاليين، علمًا بأن الشوط الأول من المباراة كان قد انتهى بالتعادل السلبي.

..شاهد اهداف وملخص مباراة السيب وصحم في افتتاح الدوري العماني عمانتل

ويتشارك نادي النصر مع النهضة في صدارة جدول ترتيب دوري عمانتل بعدما خطف فوزًا صعبًا من مضيفه نزوي بهدف دون رد سجله اللاعب البرازيلي «بربوزا».

ويأتي كل من السيب وصحم والسويق وصحار في المراكز الثالث والرابع والخامس والسادس برصيد نقطة واحدة بعد تعادلهم مع بعضهم البعض اليوم.

وتُفتتح مباريات يوم الأحد لحساب الجولة الأولى بين «مسقط وظفار» على ستاد السيب الرياضي، وبعد دقائق قليلة، 20 دقيقة فقط، تنطلق مباراة الاتحاد والرستاق على ملعب مجمع السعاد الرياضي.

..شاهد اهداف وملخص مباراة السويق وصحار في الدوري العماني عمانتل

وتختتم مباريات الجولة الأولى من دوري عمانتل بين نادي عمان وبهلاء على ستاد السيب الرياضي في تمام الساعة 20:10 بتوقيت سلطنة عمان.

جدول ترتيب الدوري العماني بعد نتائج مباريات اليوم في الجولة الأولى