شاهد اهداف مباراة اليوم الهلال وبيرسبوليس في دوري ابطال اسيا..التورنيدو يقصف بطل إيران

شاهد فيديو اهداف مباراة اليوم بين الهلال وبيرسبوليس (بيروزي) في ربع نهائي دوري ابطال اسيا 2021، والتي أقيمت مساء اليوم السبت 16 أكتوبر على ملعب مرسول بارك في العاصمة السعودية الرياض.

قطع الهلال السعودي ورقة ترشحه إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري ابطال اسيا بعد تغلبه الساحق والمستحق على ضيفه بيرسبوليس الإيراني بثلاثة أهداف دون رد، من بينهم هدفين للمهاجم الفرنسي المخضرم بافيتيمبي جوميز خلال الشوط الثاني من اللقاء.

قدم الهلال مستوى متميز في الشوط الأول من المباراة بقيادة الجناح الطائر «سالم الدوسري» تحت أنظار المدير الفني للمنتخب السعودي هيرفي رونار الذي حرص على التواجد في المقصورة الرئيسية جنبًا إلى جنب رئيس الهلال فهد بن نافل.

وافتتح سالم الدوسري – العائد من الإصابة – أهداف المباراة في الدقيقة 26، ليواصل تألقه على صعيد صناعة وتسجيل الأهداف للمباراة الثالثة على التوالي.

وتلقى سالم الدوسري تمريرة طولية من وسط الملعب أرسلها «سلمان الفرج» على أقصى الرواق الأيسر، تسلمها بخفة حركة، وبمهارة فردية توغل في العمق ثم راوغ 3 لاعبين في حركة واحدة، قبل أن يطلق تصويبة صاروخية بوجه القدم اليمنى ذهبت على أقصى يسار حارس مرمى الذي طار عليها دون جدوى.

وفي الدقيقة 34، قدم حارس مرمى الهلال «عبد الله المعيوف» مُكافأة خاصة إلى سالم الدوسري على منح فريقه الأفضلية، بتصد رائع أنقذ به مرماه من هدف تعادل بيرسبوليس في توقيت مثالي، لينتهي الشوط الأول بتقدم الهلال 1/صفر.

مع بداية الشوط الثاني، تضاعف استحواذ الهلال على الكرة في وسط الملعب، ليتمكن الفرنسي بافيتيمبي جوميز من تعزيز النتيجة لصالح الهلال في الدقيقة 50 بمتابعة مثالية كرة عرضية مررها ماتيوس بيريرا.

وتناقل نجوم الهلال الكرة فيما بينهم بـ 6 أو 7 تمريرات جميلة من قدم لقدم، حتى وصلت إلى ماتيوس بيريرا في الرواق الأيسر ليمرر عرضية أرضية نموذجية عبرت من حارس مرمى بيرسبوليس لتجد جوميز الذي أودعها في الشباك بكل سهولة.

وبعد تسجيل هدف اليوم أمام بيرسبوليس الإيراني، بات بافيتيمبي جوميز هو الهداف التاريخي لنادي الهلال في بطولة دوري أبطال آسيا برصيد 19 هدفًا.

وعزز بافيتيمبي جوميز رصيد أهدافه في دوري ابطال اسيا هذا الموسم وفي قائمة الهدافين التاريخيين لنادي الهلال بتسجيل هدف ثالث لفريقه أمام بيرسبوليس عند الدقيقة 70 من صناعة المتألق «سالم الدوسري»، ليؤكد ترشح فريقه إلى نصف النهائي.

شاهد فيديو اهداف الهلال وبيروزي