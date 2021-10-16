شاهد اهداف وملخص مباراة السويق وصحار في افتتاح الدوري العماني عُمانتل، والتي أقيمت مساء اليوم السبت الموافق 16 أكتوبر 2021، والمنتهية بالتعادل الايجابي بهدف مقابل هدف.

وعلى مجمع صحار الرياضي تقدم السويق في الدقيقة 48 عن طريق “عبدالله البلوشي”، قبل ان يتعادل لصحار اللاعب “حسن العجمي” في الدقيقة 61 بضربة رأسية.

بهذه النتيجة حصد كل فريق نقطة، وكانت مباريات اليوم في الجولة الاولى من الدوري العماني قد شهدت فوز النهضة على المصنعة 3-1، وفوز النصر على نوري 1-0، وتعادل حامل اللقب السيب امام صحم 1-1.

نقل بث مباشر مباراة السويق ضد صحار في الجولة الافتتاحية على القناة العمانية الرياضية، بالاضافة الى متابعة من قناة الكأس القطرية لملخص وأهداف المباراة.

كان فريق صحار قد أنهى الموسم الماضي في الدوري العماني (الملغي بسبب كورونا) في المركز العاشر بجدول الترتيب بعدما جمع 8 نقاط، من 10 مباريات خاضها، حقق الفوز في مباراتين، وتعادل في مثلهما، وتعرض لـ6 هزائم، وسجل لاعبوه 8 اهداف، واستقبلت شباكه 14 هدفاً.

في المقابل أحتل فريق السويق المركز الخامس بجدول الترتيب، برصيد 17 نقطة من 5 انتصارات، وتعادلين، وتعرض لثلاث هزائم، وسجل لاعبوه 11 هدفاً، واستقبلت شباكه 9 اهداف.

يذكر ان لقاء الفريقين في الموسم الماضي بالدوري العماني قد شهد فوز السويق بنتيجة 2-1 في لقاء الذهاب بالجولة 4، بينما سيطر التعادل على لقاء الإياب في الجولة 22 من المسابقة.

كما استطاع السويق أن يُطيح بفريق صحار من كأس جلالة السلطان المعظم (كأس عمان) من دور الـ 16، عقب فوزه عليه بنتيجة 2-1 بعد الوقت الأضافي، في المباراة التي أقيمت يوم 22-1-2021 على ملعب المجمع الشبابي بصحار.

اهداف وملخص مباراة السويق وصحار في افتتاح الدوري العماني عُمانتل