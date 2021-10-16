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شاهد اهداف وملخص مباراة النهضة والمصنعة في الدوري العماني عمانتل، في إطار منافسات الجولة الأولى، ضمن مباريات اليوم السبت 16 أكتوبر 2021.
حقق النهضة فوزاً مستحقاً أمام ضيفه المصنعة بنتيجة 3-1، في الجولة الافتتاحية من الدوري العماني والتي أقيمت بينهما على مجمع البريمي الرياضي.
وجاءت جميع اهداف المباراة في الشوط الثاني عندما افتتح الضيوف التسجيل في الدقيقة 54 عن طريق اللاعب علي الرشيدي، قبل أن يتعادل المصنعة في الدقيقة 80 بواسطة اللاعب “خالد الهدابي”.
وفي الدقيقة 87 سجل علي الرشيدي الهدف الثاني له ولفريق النهضة، قبل أن يختتم الثلاثية اللاعب منصور النعيمي” في الدقيقة 90.
بهذا الفوز حصد النهضة أول ثلاث نقاط في الدوري العماني “عمانتل” بالموسم الجديد 2021-2022، في الصدارة بفارق الاهداف عن النصر وصحم.
شاهد اهداف وملخص مباراة النهضة والمصنعة في الدوري العماني عمانتل
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