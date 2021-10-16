نتيجة مباراة الوحدات والجزيرة في الدوري الاردني..المارد الأخضر يُواصل نزيف النقاط

تعرف على نتيجة مباراة الوحدات والجزيرة في الدوري الاردني للمحترفين، ضمن منافسات الجولة 20، في إحدي مباريات اليوم السبت 16 أكتوبر 2021.

واصل الوحدات نزيف النقاط في الدوري الاردني عقب تعادله أمام ضيفه الجزيرة بنتيجة 1-1، على ملعب الملك عبدالله، ليفقد صدارة جدول الترتيب لصالح الرمثا.

بهذا التعادل رفع الوحداث رصيده الى النقطة 41 في المركز الثاني مؤقتاً في انتظار نهاية الجولة، في المقابل رفع الجزيرة رصيده الى النقطة 27 في المركز السابع.

انتظر الوحدات حتى الدقيقة 68 حتى يفتتح التسجيل عن طريق اللاعب السنغالي “عبد العزيز نداي” بعد ان استغل كرة حائرة داخل منطقة الجزاء واستلمها بمهارة عالية وسدد مقصية داخل الشباك.

وفي الدقيقة 86 سجل الضيوف هدف التعادل بواسطة اللاعب “خضر الحاج” بعد ان حول كرة عرضية نموذجية من زميله علوان الى الشباك.

كان الوحدات قد تعادل سلبياً في الجولة الماضية امام الحسين، قبل ان يتعرض للهزيمة في الجولة قبل الماضية امام شباب الاردن 2-3.

ونقلت مباراة الوحدات والجزيرة في الدوري على القناة الاردنية الرياضية، وتولى مهمة التعليق عليها المعلق الرياضي”بسام المجالي”.