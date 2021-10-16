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دوري أبطال آسيا .. ما هو موعد مباراة النصر والقنوات الناقلة؟

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محمد الفلاح - السبت 16 أكتوبر 2021

حجز نادي النصر السعودي المقعد الأول في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، بعدما تخطى عقبة الوحدة الإماراتي.

 

ونجح النصر في الفوز على الوحدة بنتيجة 5-1، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب مرسول بارك، في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

 

وبذلك يضرب النصر موعدا في نصف النهائي مع الفائز من مباراة مواطنه الهلال ضد برسبوليس الإيراني، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

 

ومن المُقرر أن تُقام المباراة يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 19 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

 

وتبث مباريات دوري أبطال آسيا عبر قنوات "SSC" داخل المملكة العربية ، وقنوات "أبوظبي " داخل دولة الإمارات.

 

يُذكر أن فريق أولسان هيونداي الكوري الجنوبي هو حامل لقب النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا، عقب فوزه على برسبوليس في المباراة النهائية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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