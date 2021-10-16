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الامارات | تشيلسي يدافع عن صدارة الدوري الإنجليزي بفوز ثمين على رينتفورد

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دافع تشيلسي عن صدارته للدوري الإنجليزي لكرة القدم بفوزه الثمين 1 / صفر على مضيفه برينتفورد اليوم السيت في المرحلة الثامنة من المسابقة.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 19 نقطة ليتصدر جدول الدوري بعدما انتزع الصدارة في وقت سابق اليوم بالفوز الساحق 5 / صفر على مضيفه واتفورد في افتتاح مباريات نفس المرحلة.

وحسم تشيلسي المباراة لصالحه بهدف نظيف سجله بنيامين تشايلويل في نهاية الشوط الأول فيما مني برينتفورد بالهزيمة الأولى له في آخر أربع مباريات خاضها بالمسابقة وتجمد رصيده عند 12 نقطة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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