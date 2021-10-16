دوري أبطال آسيا .. ما هو موعد مباراة النصر والقنوات الناقلة؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

حجز نادي النصر السعودي المقعد الأول في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، بعدما تخطى عقبة الوحدة الإماراتي.



ونجح النصر في الفوز على الوحدة بنتيجة 5-1، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب مرسول بارك، في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

وبذلك يضرب النصر موعدا في نصف النهائي مع الفائز من مباراة مواطنه الهلال ضد برسبوليس الإيراني، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

ومن المُقرر أن تُقام المباراة يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 19 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وتبث مباريات دوري أبطال آسيا عبر قنوات "SSC" داخل المملكة العربية السعودية، وقنوات "أبوظبي الرياضية" داخل دولة الإمارات.

يُذكر أن فريق أولسان هيونداي الكوري الجنوبي هو حامل لقب النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا، عقب فوزه على برسبوليس في المباراة النهائية.