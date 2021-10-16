الامارات | دبي تعزز مكانتها وجهة رياضية باستضافتها نهائي كأس العالم للكريكت

شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تعزز مكانتها وجهة رياضية باستضافتها نهائي كأس العالم للكريكت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في إطار المكانة المتميزة التي تحظى بها دبي في عالم الرياضة، وقدرتها على استضافة وتنظيم أكبر البطولات العالمية وأقوى المنافسات الدولية، تستعد دبي، المقر الرئيس للمجلس الدولي للكريكت، لاستضافة نهائيات بطولة كأس العالم للكريكت لعام 2021 في نسختها الثانية عشر بمشاركة 16 منتخبا من مختلف القارات، حيث تقام منافسات البطولة الأكبر عالمياً على أرض دولة الإمارات في ملاعب: الشيخ زايد في أبوظبي، واستاد دبي الدولي للكريكت، وملعب الشارقة للكريكت بالشارقة، خلال الفترة من 18 أكتوبر - 14 نوفمبر المقبل.

وفي هذه المناسبة قال سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي: «إن دبي بفضل رؤية قيادتنا الحكيمة أصبحت مقراً لكبرى البطولات، ومحط أنظار أبرز نجوم الرياضة العالمية لما تتمتع به من بنية تحتية رفيعة المستوى تم تأسيسها وفق أرقى المعايير الدولية لتخدم كل الرياضات، لا سيما الرياضات الأكثر شعبية ومتابعة على مستوى العالم».

وأشاد سموه بالثقة الكبيرة التي باتت تتمتع بها دبي ودولة الإمارات بقيادتها لجهود التعافي العالمي ضمن مختلف القطاعات، واستضافتها لأكبر الفعاليات الدولية وعلى رأسها اكسبو 2020 دبي، الذي يعد أكبر فعالية تجمع دولي منذ جائحة كوفيد- 19 بمشاركة 192 دولة ووفود المنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية المشاركة.



وأضاف سموه: «ماضون في تحقيق المزيد من الإنجازات بثقة قيادتنا في إمكانيات شباب الإمارات، وقدرتهم على صنع الفارق وإبهار العالم بجهودهم المخلصة، ونعد بمضاعفة الجهود لنكون عن حسن ظن قيادتنا والعالم، لتكون دبي المكان المفضل للحياة في العالم الذي يجمع الشعوب للعمل معاً لما يخدم الأفراد ويسعد المجتمعات».

كما أشار سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى إسهام القطاع الرياضي في اقتصاد دبي بأكثر من أربعة مليارات درهم سنوياً، ما يعزز مكانة القطاع كرافد مهم من روافد الاقتصاد المحلي، في ضوء رؤية طموحة تسعى إلى الارتقاء بكافة مكونات المشهد الرياضي، وزيادة حجم المردود الاقتصادي الإيجابي للقطاع، وتوفير شتى المقومات التي تضمن الريادة الرياضية لدولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وستتجه أنظار أكثر من مليار مشاهد من جميع أنحاء العالم إلى ملاعب الدولة، طوال فترة المنافسات، وتحديداً إلى مشهد تتويج الأبطال في دبي، حيث ستقام 13 مباراة منها في دبي من بينها المباراة النهائية التي تقام في استاد دبي الدولي للكريكت.

من جانبه أكد معالي مطر الطاير، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، أن دبي بفضل رؤية ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لقطاع الرياضة أصبحت نموذجاً يحتذى في عالم الرياضة، معتمدة في ذلك على بنيتها التحتية التي صممت ونفذت وفق أعلى المعايير الدولية، وهو ما يؤهلها لتنظيم واستضافة كبرى الفعاليات الرياضية وأشهرها على مستوى العالم.

وأشار معالي الطاير إلى أن استضافة نهائيات كأس العالم للكريكت في دبي، تعد نجاحاً كبيراً للرياضة في دبي ودولة الإمارات، ودليل على تعافي القطاع الرياضي، بفضل النموذج المشرف لتعامل الدولة مع جائحة كورونا، لافتاً إلى حرص مجلس دبي الرياضي برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس المجلس على تقديم كل أوجه الدعم لمختلف الفعاليات التي تستضيفها دبي ضمن أجندتها الرياضية، أو تنظمها الاتحادات الدولية أو القارية على مدار العام، وذلك انطلاقاً من مكانتها المعروفة في الأوساط الرياضية، وبين نجوم العالم، وبما تتمتع به من مرافق واستعداد كامل لضمان نجاح أكبر البطولات الدولية.

وتستضيف دبي 13 مباراة من منافسات كأس العالم للكريكت من بينها المباراة النهائية التي تقام في استاد دبي الدولي للكريكت الذي يتسع إلى 25 ألف متفرج يوم 14 نوفمبر المقبل، بعد 45 مباراة من أقوى منافسات الكريكت في العالم، وستكون المباراة الأبرز في بطولة كأس العالم للكريكت (توينتي 20) التي تجمع بين الغريمين التقليديين الهند وباكستان اللذين يتنافسان في دبي يوم الأحد 24 أكتوبر في المباراة الأكثر شعبية في العالم التي يتابعها 1.039 مليار من جميع أنحاء العالم، حيث تعد المباريات التي تجمع بين فريقي الهند وباكستان سويًا هي من أشد المنافسات قوة وأكثرها متابعة حيث يتابعها نسبة 90% من مشجعي الكريكت في العالم.

وتستضيف الإمارات العدد الأكبر من منافسات بطولة كأس العالم للكريكت إلى جانب سلطنة عمان، حيث تقام منافسات البطولة التي يشارك فيها 16 منتخبًا هي إنجلترا، أستراليا، أفغانستان، بنغلاديش، الهند، أيرلندا، ناميبيا، هولندا، نيوزيلندا، عمان، باكستان، غينيا الاستوائية الجديدة، اسكتلندا، جنوب إفريقيا، سريلانكا، وجزر الهند الغربية، وتقام المباريات في أربعة ملاعب مختلفة، هي ملعب الشيخ زايد و استاد دبي الدولي وملعب الشارقة وملعب أكاديمية عُمان للكريكت، وتنطلق الجولة الأولى من البطولة في ملاعب أبوظبي ومسقط، وبعدها تنتقل جميع المباريات بداية من جولة سوبر 12 إلى ملاعب الدولة، ووفقًا لاستبيان أجراه المجلس الدولي للكريكت الذي كشف ان بطولة (توينتي 20)، يفضلها نسبة 92% من مشجعي الكريكت.

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