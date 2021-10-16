جوزيه مورينيو مدرب روما يطالب بالاحترام قبل العودة لملعب يوفنتوس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

قال جوزيه مورينيو مدرب روما إن قلة الاحترام كانت وراء "إشارة الأذن" إلى جماهير يوفنتوس حين كان يقود مانشستر يونايتد وذلك قبل عودة المدرب البرتغالي إلى تورينو غدا الأحد.



وسار مورينيو إلى منتصف ملعب أليانز ووضع يده على أذنه ردا على جماهير يوفنتوس حين فاز يونايتد في مباراة هناك بدوري أبطال أوروبا في 2018.

وردا على سؤال حول توقعه لاستقبال جماهير يوفنتوس خلال زيارة روما، صاحب المركز الرابع بدوري الدرجة الأولى الإيطالي متقدما بأربع نقاط على يوفنتوس السابع، قال مورينيو "ربما يكون نفس الاستقبال الدائم أو سيختلف، لا أعرف".

وأضاف في مؤتمر صحفي "رد فعلي في نهاية آخر مباراة تعرض لانتقادات واعتقدت أن هذا غريب بعض الشيء.

"يتذكر الناس رد فعل عاطفي خلال عشر ثوان وينسون 90 دقيقة من المباراة. نتحدث اليوم عن الاحترام لكن في 90 دقيقة ينسى كل شيء".

وتصادم مورينيو ومدرب يوفنتوس ماسيميليانو أليجري سابقا ووصف المدرب الإيطالي نظيره بأنه "مثير للشفقة" في لقاء تلفزيوني في 2011 لكن مدرب روما شدد على عدم وجود خلاف بينهما.

وواصل "ليست مباراة بيني وبينه، إنها مواجهة يوفنتوس وروما وفي الماضي كانت بين مانشستر يونايتد ويوفنتوس.

"سيكون من الرائع أن أصافحه قبل وبعد المباراة وهذا بدافع الاحترام والتقينا عدة مرات في اجتماعات اليويفا، ليست صداقة وطيدة لكنني أحبه شخصيا وعلاقتنا جيدة".

ونفى تكهنات انتقاله لتدريب نيوكاسل يونايتد بعد أن اشترت مجموعة يقودها صندوق الاستثمارات العامة السعودي النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز الأسبوع الماضي.

وأوضح "لا شيء لدي أقوله عن نيوكاسل، الأمر الوحيد أنني عملت لسنوات عديدة مع بوبي روبسون أحد أهم الأشخاص في تاريخ نيوكاسل. أعرف الناس هناك ولا أكثر من ذلك وأنا سعيد جدا في روما وأدعم المشروع بشكل تام".