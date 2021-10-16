ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول والسيتي وخسارة يونايتد.. وقائمة الهدافين بعد هدف صلاح المارادوني

الشارقة - اميمة ياسر -

تمكن فريق ليفربول من تصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد نهاية معظيم مباريات اليوم الأول من الجولة الثامنة، والذي شهد فوزه على واتفورد بخماسية نظيفة.

وحقق فريق مانشستر سيتي الفوز على ضيفه بيرنلي بهدفين دون رد،، وفاز ولفرهامبتون على أستون فيلا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وتعادل نورويتش سيتي مع برايتون سلبيًا، وتمكن ليستر سيتي من تحقيق نتيجة كبيرة أمام مانشستر يونايتد بالفوز 4-2.

وفيما يلي الترتيب حتى الآن

ليفربول 18

مانشستر سيتي 17

تشيلسي 16

برايتون 15

مانشستر يونايتد 14

إيفرتون 14

بيرنتفورد 12

ولفرهامبتون 12

توتنهام 12

وست هام 11

ليستر سيتي 11

استون فيلا 10

ارسنال 10

كريستال بالاس 7

ساوثهامبتون 7

واتفورد 7

ليدز 6

نيوكاسل 3

بيرنلي 3

نورويتش 2

قائمة الهدافين

شارك جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول في صدارة ترتيب هدافى الدوري الإنجليزي بعدما سجل هدفا في انتصار الثعالب على مانشستر يونايتد بنتيجة 4-2، في المباراة التي أقيمت على ملعب "كينج باور" في الجولة الثامنة من المسابقة.

وكان محمد صلاح قد سجل هدفا مارادونيا في انتصار الريدز على واتفورد بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما ظهر اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من منافسات البريميرليج على ملعب "فيكارج رود" بالموسم الجارى 2021-2022.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

ورفع محمد صلاح رصيده إلى 7 أهداف خلال مشاركته في 8 مباريات مع ليفربول بالبريميرليج، ليحتل صدارة ترتيب هدافى الدوري الإنجليزي هذا الموسم بالمشاركة مع جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

ويحتل المركز الثالث فى ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الثنائى، ساديو مانى نجم ليفربول الذى سجل هدفا في شباك واتفورد اليوم، وميشيل أنطونيو مهاجم فريق وست هام يونايتد برصيد 5 أهداف لكل منهما.

وبرصيد 4 أهداف، يأتي 5 لاعبين في المركز الخامس بجدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي وهم: برونو فيرنانديز وماسون (مانشستر يونايتد) - إسماعيلا سار (واتفورد) - نيال موباي (برايتون) - روبرتو فيرمينو (ليفربول).