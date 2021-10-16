النصر يسحق الوحدة بخماسية ويتأهل للمربع الذهبي لدوري أبطال آسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

تأهل النصر السعودي إلى المربع الذهبي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم بفوزه الساحق على الوحدة الإماراتي 5 /1 اليوم السبت على ملعب مرسول بارك في الرياض في دور الثمانية من البطولة القارية.

وانتهى الشوط الأول بتقدم النصر بهدف سجله المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة السابعة.

وفي الشوط الثاني سجل الاوزبكي جلال الدين ماشاريبوف الهدفين الثاني والرابع في الدقيقتين 52 و64 وتكفل عبدالفتاح توفيق عسيري وسامي خليل النجعي بالهدفين الأخرين في الدقيقتين 56 و76.

وتكفل إسماعيل مطر بتسجيل الهدف الوحيد للوحدة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وكان بمقدور إسماعيل مطر أن يتقدم بهدف للوحدة في الدقيقة الثالثة بتسديدة قوية بقدمه اليسرى من على حدود منطقة الجزاء ولكن وليد عبد الله حارس النصر وقف له بالمرصاد.

وتقدم المغربي عبد الرزاق حمد الله بهدف للنصر بعد مضي سبع دقائق من البداية بعدما تلقى تمريرة من جلال الدين ماشاريبوف سدد على إثرها كرة قوية بقدمه اليمنى من خارج منطقة الجزاء إلى داخل الشباك.

ورد الوحدة بهجمة منظمة انتهت بضربة رأس من إسماعيل مطر لكن الكرة ضلت طريقها للشباك، ليرد النصر بعدها مباشرة بهجمة أخرى انتهت بتسديدة قوية من حمد الله لكن محمد حسن الشامسي حارس الوحدة أنقذ الموقف بثبات.

وشن الوحدة هجمتين متتاليتين عن طريق جواو بيدرو وعبد الله حمد لكن حارس النصر لاذ عن مرماه ببسالة.

وتوالت الفرص الضائعة من جانب الوحدة وأبرزها محاولة عمر خربين ثم جواو بيدرو لكن وليد عبد الله واصل تألقه في الدفاع عن مرمى النصر.

وكاد جلال الدين ماشاريبوف أن يحرز الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 37 بتسديدة قوية من على خط منطقة الجزاء لكن الشامسي وقف له بالمرصاد.

ولم تشهد الدقائق الأخيرة أي جديد لينتهي الشوط الأول بتقدم النصر بهدف دون رد.

وبعد مضي سبع دقائق من بداية الشوط الثاني أحرز جلال الدين ماشاريبوف الهدف الثاني للنصر بتسديدة قوية بقدمه اليمنى عرفت طريقها لشباك الوحدة.

وبعدها بأربع دقائق، سجل عبدالفتاح توفيق عسيري ثالث أهداف النصر بتسديدة بقدمه اليسرى من مسافة قريبة.

وجاءت الدقيقة 64 لتشهد تسجيل جلال الدين ماشاريبوف الهدف الثاني له والرابع للنصر بعدما تلقى تمريرة ذكية من حمد الله ليسدد كرة قوية بقدمه اليسرى إلى داخل شباك الوحدة.

وأكمل سامي خليل النجعي خماسية النصر في الدقيقة 76 بعدما تلقى تمريرة من عبد الرحمن العبيد ليسدد الكرة من مسافة قريبة إلى داخل الشباك الإماراتية.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة تكفل إسماعيل مطر بتسجيل الهدف الوحيد للوحدة بضربة رأس قوية.