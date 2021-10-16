مرموش يصنع هدفا رائعا لشتوتجارت (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - سيد عمر:

صنع عمر مرموش لاعب المنتخب المصري، هدفا لصالح فريقه شتوتجارت في مواجهة بوروسيا مونشينجلادباخ بالدوري الألماني (بوندسليجا).

وجاء الهدف في الدقيقة 15 من عمر المباراة بعدما مرر مرموش الكرة إلى كونستانتينوس مافروبانوس خارج حدود منطقة الجزاء ليصوبها قوية ويحرز الهدف.

وانتقل مرموش إلى شتوتجارت بداية الموسم الحالي على سبيل الإعارة قادما من فولفسبورج الألماني.

واستطاع في المباريات الماضي أن يسجل هدف ويصنع مثله في الدوري الألماني.

ونجح مرموش في ظهوره الأول مع منتخب مصر، أن يسجل هدفا ويصنع آخر في مباراتين أمام ليبيا.