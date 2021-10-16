أوليفيرا يشيد بأبو جبل بعد تألقه أمام توسكر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أشاد البرازيلي أوليفيرا، مدرب حراس مرمى الزمالك، بمستوى محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق خلال مباراة توسكر الكيني في دوري أبطال إفريقيا.

وفاز الزمالك على توسكر بهدف دون رد في لقاء ذهاب دور الـ32 لدوري الأبطال الذي أقيم اليوم السبت بإستاد نيايو الوطني.

وقال أوليفيرا، في تصريحات صحفية بعد المباراة، إن أبو جبل قدم مباراة كبيرة ونجح في جميع الاختبارات التي تعرض لها في اللقاء، وكان يوجه زملاءه ويتحدث معهم خلال شوطي المباراة.

وأضاف أوليفيرا أن الزمالك يمتلك حارسي مرمى على أعلى مستوى وهما محمد أبو جبل ومحمد عواد.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين الزمالك وتوسكر في ملعب الجيش ببرج العرب يوم 22 أكتوبر الجاري، حيث يكفي الفريق الأبيض تحقيق التعادل لبلوغ دور المجموعات.