الأهلي يفرط في تفوقه ويتعادل أمام بطل النيجر بدوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

فرّط الأهلي في تفوقه واكتفى بالتعادل ضد فريق حرس الوطني بهدف لكل جانب في لقاء أقيم بالنيجر ضمن ذهاب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وبدأ الأهلي طريق حملة الدفاع عن لقبه والذي توّج به في آخر نسختين بالتعادل حيث سجل هدف الفريق الأحمر الدولي التونسي علي معلول من ضربة جزاء.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب في القاهرة يوم السبت المقبل، في لقاء يحتاج من خلاله الأهلي للتعادل السلبي على أقل تقدير للوصول لدور المجموعات، في المقابل ليس أمام بطل النيجر سوى الفوز أو التعادل بأكثر من هدف لتحقيق المفاجأة والصعود للدور التالي.

تشكيل الأهلي: علي لطفي - محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول - حمدي فتحي - عمرو السولية - أليو ديانج - طاهر محمد طاهر - محمود عبد المنعم "كهربا" - محمد شريف.

تفاصيل المباراة:

الدقيقة 17 تسبب حارس مرمى فريق الحرس الوطني في ضربة جزاء لصالح الأهلي بعد عرقلة محمد شريف من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 19، استطاع المحترف التونسي علي معلول أن يسجل هدف الأهلي الأول من ضربة جزاء ليحرز هدف فريقه الأول في المباراة وفي المسابقة الأفريقية.

محمد شريف أتيحت له فرصة في الدقيقة 22 بعد كرة شبه انفراد له لكن يسدد كرة ضعيفة يتصدى لها حارس بطل النيجر.

وفي الدقيقة 53، أهدر محمد طاهر فرصة إضافة هدف ثاني بعد انفراده بمرمى فريق الحرس الوطني لكن حارس بطل النيجر يتدخل في الوقت المناسب.

وكاد فريق الحرس الوطني أن يحقق المفاجأة عن طريق جبريل ديوري في الدقيقة 65 بعدما راوغ ياسر إبراهيم ليسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن ترتطم الكرة في العارضة.

في الدقيقة 75، عاد من جديل جبريل ديوري ليسجل هدف التعادل وسط تراخي دفاعي من لاعبي الأهلي ليسجل اللاعب صاحب القميص رقم 9 الهدف الأول لفريقه وتصبح النتيجة (1-1).