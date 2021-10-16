المصري يُهدر ركلة جزاء ويسقط في فخ التعادل السلبي أمام سلطات الموارد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

سقط فريق المصري في فخ التعادل السلبي أمام نظيره سلطات الموارد الأوغندي، خلال المباراة التي جمعتهما عصر اليوم السبت ضمن منافسات ذهاب دور 32 من بطولة الكونفدرالية.

وكاد المصري يُسجل هدفًا بعد مرور 18 دقيقة من عمر اللقاء بعد حصوله على ركلة جزاء ولكن تسديدة عمرو موسى ارتطمت بالعارضة.

ودفع المدير الفني التونسي لفريق المصري، معين الشعباني باللاعب محمد جريندو بدلًا من محمد عنتر في الدقيقة 62 قبل أن يدفع باللاعبين حسين رجب وزياد فرج بدلاً من أوستين أموتو وأحمد شديد في الدقيقة 82.

ومن المقرر أن يستضيف المصري نظيره الأوغندي، سلطات الموارد، يوم السبت الموافق 23 من شهر أكتوبر الجاري ضمن منافسات دور الإياب.