كارتيرون: حققنا فوزًا صعبًا على توسكر الكيني

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، إن الأجواء في كينيا كانت صعبة خاصة فيما يتعلق بنسبة الأكسجين.

وتمكن الزمالك من الفوز على توسكر الكيني بهدف دون رد في ذهاب الدور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا سجله المغربي أشرف بنشرقي.

وأضاف كارتيرون من خلال تصريحات في المؤتمر الصحفي عقب المباراة أنه سعيد بهذا الفوز الذي وصفه بأن صعب، مؤكدًا أن الزمالك واجه فريقًا قويًا وعلى مستوى جيد من التنظيم.

وأكمل : "الأجواء في كينيا صعبة من حيث نسبة الأكسجين والتي تعد أقل منها في مصر، تغلبنا على بطل الدوري الكيني، الزمالك سبق وخسر أمام جورماهيا في الكونفدرالية، أشعر بالفخر بعد مردود اللاعبين."

وعن مباراة العودة التي ستقام يوم الجمعة المقبل، أكد المدرب أن هذه المواجهة لن تكون سهلة، مشددًا أن الأبيض سيخوض المباراة بأفضل تشكيلة على أمل حجز بطاقة التأهل.