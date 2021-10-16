نتيجة مباراة النصر والوحدة في دوري ابطال اسيا..العالمي الى نصف النهائي بجدارة

تعرف على نتيجة مباراة النصر والوحدة في دوري ابطال اسيا 2021، ضمن منافسات الدور ربع النهائي، والتي أقيمت مساء اليوم السبت 16 أكتوبر، على ملعب مرسول بارك بمدينة الرياض في السعودية.

تأهل نادي النصر السعودي إلى الدور قبل النهائي بعد فوزه الكبير على الوحدة الإماراتي 5-1 في المباراة التي أقيمت على ستاد جامعة الملك سعود في الرياض، ضمن ربع نهائي البطولة القارية.

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ربع النهائي في منطقة الغرب اليوم السبت أيضاً، بيرسيبوليس الإيراني مع الهلال السعودي على ستاد الأمير فيصل بن فهد.

كانت الفرصة الأولى في المباراة لصالح الوحدة عندما انطلق محمد المنهالي في الجهة اليمنى ومرر إلى اسماعيل مطر على باب المرمى ليسدد محاولة سيطر عليها الحارس وليد عبدالله (3).

لكن النصر نجح في افتتاح التسجيل إثر سلسلة من التمريرات أمام منطقة الجزاء قبل أن تصل الكرة إلى جلال الدين مشاريبوف الذي مرر باتجاه عبدالرزاق حمدالله ليسدد دون مضايقة في شباك الحارس محمد الشامسي (7).

في الشوط الثاني تواصل ذات السيناريو، وسنحت فرصة للنصر عن طريق حمدالله الذي تقدم في الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء وسدد محاولة أبعدها بصعوبة الحارس الشامسي (51).

لكن الفريق السعودي عوض هذه الفرصة مباشرة بتسجيل الهدف الثاني بواسطة مشاريبوف عبر تسديدة من خارج منطقة الجزاء أخفق الشامسي في التصدي لها (52).

وأضاف النصر الهدف الثالث في الدقيقة 56 عندما انطلق حمدالله في هجمة مرتدة سريعة على الجهة اليسرى وأرسل تمريرة متقنة على باب المرمى وصلت أمام عبدالفتاح عسيري ليحولها في الشباك الخالية.

وعاد مشاريبوف ليسجل الهدف الرابع بعدما وصلته تمريرة حمدالله خلف المدافعين في وضع انفراد ليسدد بسهولة من تحت الحارس الشامسي (64).

ونجح النصر في إضافة الهدف الخامس بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو المساعد، وذلك بواسطة البديل سامي النجعي، إثر الكرة التي هيأها عبدالرحمن العبيد (74)، ليحافظ النصر على النتيجة في الدقائق المتبقية ويخرج بانتصار كبير.

وسجل الوحدة هدفه الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني عبر رأسية المهاجم المخضرم اسماعيل مطر إثر عرضية محمود خميس من الجهة اليسرى.

ونقلت مباراة النصر والوحدة عبر شاشة قنوات SSC السعودية التي توفر خدمة مميزة مع وجود فقرات تحليلية ثايتة، وتولى مهمة التعليق عليها المعلق الرياضي “عيسى الحربين”.

كما نقل بث مباشر النصر والوحدة عبر الانترنت على قناة شاهد VIP، بالأضافة الى تغطية مميزة لموقع الخليج 365 لأحداث المواجهة.

كان النصر السعودي قد نجح في بلوغ الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا بتغلبه على تراكتور الإيراني بهدف دون في مباراة دور الـ16، ليواصل طريقه بنجاح في المسابقة بعد أن احتل صدارة المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة من ثلاث انتصارات وتعادلين مقابل خسارة وحيدة كانت أمام الوحدات الأردني.

في المقابل تأهل الوحدة الاماراتي الى هذا الدور عقب فوزه على الشارقة بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.