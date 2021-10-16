تشكيلة الهلال الاساسية في مباراة اليوم امام بيرسبوليس الايراني في دوري ابطال اسيا

تعرف على تشكيلة الهلال الأساسية في مباراة اليوم أمام بيرسبوليس الإيراني في ربع نهائي دوري ابطال اسيا، والمقرر إقامتها على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، بداية من الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش، 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية.

يدخل ليوناردو جارديم مباراة اليوم مكتمل الصفوف تقريباً، بعد استعادة النجم سالم الدوسري، وكذلك محمد البريك و سلمان الفرج، فيما يغيب الظهير الأيسر ياسر الشهراني عن موقعة اليوم.

وسيبدأ مدرب الهلال مباراة اليوم بعبد الله المعيوف في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي ناصر الدوسري وعلي البليهي وجيانج سوو ومحمد البريك في خط الدفاع.

وفي وسط الميدان، سيدخل المدير الفني البرتغالي بالثنائي محمد كنو وسلمان الفرج في محور وسط الميدان، وأمامهم البرازيلي ماتيوس بيريرا كصانع ألعاب، فيما يتواجد سالم الدوسري، وموسى ماريجا على الاطراف.

وفي المقدمة، يعتمد ليوناردو جارديم خلال مباراة اليوم أمام الفريق الايراني، على المهاجم الفرنسي بافيتمبي جوميز لقيادة خط الهجوم.

تشكيلة الهلال المتوقعة في مباراة اليوم امام بيرسبوليس الايراني في ربع نهائي دوري ابطال اسيا

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع: ناصر الدوسري، علي البليهي، جيانج سوو، محمد البريك

خط الوسط: محمد كنو، سلمان الفرج، ماتيوس بيريرا، سالم الدوسري، موسى ماريجا

خط الهجوم: بافيتمبي جوميز