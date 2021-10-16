نتيجة مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي في الدوري الانجليزي..عودة مثالية للثعالب

تعرف على نتيجة مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي في الدوري الانجليزي، ضمن مباريات الجولة 8، والمقرر إقامتها على ملعب كينغ باور، بداية من الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش، 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية.

واصل مانشستر يونايتد نتائجه الهزيلة في البريميرليج وضاعف الضغوط على مديره الفني أولي جونار سولشاير بالهزيمة 2-4 أمام مضيفه ليستر سيتي.

بهذه انتيجة يتجمد رصيد مان يونايتد عند 14 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الانجليزي ، في المقابل ارتفع رصيد ليستر إلى 11 نقطة علما بأنه حقق الفوز الأول له في آخر خمس مباريات خاضها في المسابقة.

وكان مانشستر يونايتد هو البادئ بالتسجيل عن طريق ماسون جرينوود في الدقيقة 19 بعد ان استلم تمريرة برونو فيرنانديز وسدد صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

ولكن ليستر سيتي رد بهدف عن طريق يوري تيليمانس في الدقيقة 31 عندما خطف كليتشي إيهيناتشو الكرة من هاري مجواير ومرر إلى البلجيكي الذي وضع الكرة عالية ومرت من فوق الحارس ديفيد دي خيا ودخلت المرمى.

وفي الشوط الثاني ، تقدم ليستر بهدف سجله كاجلار سويونكو في الدقيقة 79 وتعادل البديل ماركوس راشفورد لمانشستر يونايتد في الدقيقة 82 قبل أن يحرز المهاجم جيمي فاردي هدف التقدم لليستر في الدقيقة 83 فيما أحرز باتسون داكا الهدف الرابع لليستر في الوقت بدل الضائع للمباراة.

وكان التعادل 2-2 يسيطر على اللقاء، قبل أن يسدد فاردي كرة قوية تستقر في الشباك في نهاية خمس دقائق مثيرة، ثم أضاف البديل باتسون داكا الهدف الرابع لصاحب الأرض في الوقت بدل الضائع.

وسجل تشالار سويونجو مدافع ليستر الهدف الثاني لأصحاب الأرض من مدى قريب في الدقيقة 78، قبل أن يسجل البديل ماركوس راشفورد التعادل ليونايتد في الدقيقة 82 في ظهوره الأول بعد الخضوع لجراحة في الكتف في أغسطس آب.

وبعد أقل من 60 ثانية، مرر البديل أيوزي بيريز الكرة في طريق فاردي الذي أطلق تسديدة هائلة ولم يمنح دي خيا أي فرصة للتدخل، قبل أن يستغل داكا ارتباكا جديدا في دفاع يونايتد ويسجل من مدى قريب.

وافتقد المدير الفني النرويجي في مباراة اليوم لخدمات قلب الدفاع الفرنسي رافائيل فاران بسبب الاصابة، فيما غاب كافاني و فريد بسبب التزاماتهم مع منتخباتهم في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022.