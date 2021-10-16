الآن في بث مباشر..مشاهدة مباراة الاهلي والحرس الوطني في دوري ابطال افريقيا يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي المضري ضد بطل النيجر جيندارميري ناشونال أو الحرس الوطني، ضمن مباريات اليوم السبت 16 اكتوبر في ذهاب الدور التأهيلي الثاني بدوري ابطال افريقيا 2022/2021.

تنطلق مباراة الأهلي والحرس الوطني النيجري على ملعب جينرال سيني كونتش بمدينة نيامي، عند الساعة 15:30 بتوقيت جرينيتش، 17:30 بتوقيت مصر، 18:30 بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وينقل لقاء الحرس الوطني ضد الاهلي على القناة الرسمية للنادي الاهلي، وقناة أون تايم سبورت المصرية 2، بصوت المعلق الرياضي مؤمن حسن، كما تبث في نقل مباشر عبر موقع الخليج 365، نظرًا لعدم احتكار بي إن سبورتس لمباريات الأدوار التمهيدية كما جرت العادة كل موسم.

وتواجد نادي الحرس الوطني النيجري (جيندارميري ناشونال) في بطولة الكونفدرالية الأفريقية خلال النسختين الماضيتين 2019 و2020، إلا أنه ودع على يد الاتحاد الليبي في المباراة التأهيلية الأولى، وفي النسخة التالية ودع على يد شبيبة القبائل الجزائري من دور ال32 الأول.

أما الأهلي المصري فيدخل مباراة اليوم بعد تتويجه بلقب دوري ابطال افريقيا للمرة الثانية على التوالي نهاية الموسم الماضي، وللمرة العاشرة في تاريخه.

وكتب الحساب الرسمي للنادي الأهلي على موقع تويتر قبل افتتاح مباريات الفريق في دوري ابطال افريقيا هذا الموسم «نحو حلم الحادية عشرة». في إشارة لنية النادي في الاحتفاظ بلقب البطولة للمرة الثالثة على التوالي.