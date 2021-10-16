وسط جنون معلق المباراة.. فيديو جديد لهدف صلاح المارادوني في واتفورد

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

سجل النجم المصري، محمد صلاح، هدفا مارادونيا جديدا على غرار هدفه في مانشستر سيتي، ولكن هذه المرة في واتفورد.

وتلاعب صلاح بمدافعي واتفورد، مسجلا هدفا خرافيا في الدقيقة 54، في المباراة التي انتهت بفوز فريقه ليفربول بخمسة أهداف نظيفة.

وانتاب معلق المباراة الجنون من جمال هدف النجم المصري، مشيدا بأدائه وإمكانياته.

حقق فريق ليفربول فوزا ساحقا على نظيره فريق واتفورد، بخماسية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإنجليزي، على ملعب "فيكارج رود " .

وسجل هدف ليفربول الأول اللاعب السنغالي ساديو ماني في الدقيقة التاسعة من تمريرة سحرية للنجم المصري محمد صلاح ليسكنها ماني في شباك واتفورد .

وأضاف اللاعب البرازيلي فيرمينيو الهدف الثاني في الدقيقة 38 من زمن الشوط الأول .

عزز فريق ليفربول تقدمه على واتفورد بالدوري الانجليزي بالهدف الثالث عن طريق اللاعب البرازيلي فرمينيو في الدقيقة 52 من زمن الشوط الثاني للمباراة.

فيما سجل صلاح، الرابع في الدقيقة 54، وأضاف فيرمينو الهدف الخامس في الدقيقة "91".

شاهد هدف صلاح