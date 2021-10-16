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هدف مارادوني جديد لصلاح.. ليفربول يضرب واتفورد بخماسية في البريميرليج (فيديو)

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الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

حقق فريق فوزا ساحقا على نظيره فريق واتفورد، بخماسية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة ، على ملعب "فيكارج رود " .

وسجل هدف ليفربول الأول اللاعب السنغالي ساديو ماني في الدقيقة التاسعة من تمريرة سحرية للنجم المصري محمد صلاح ليسكنها ماني في شباك واتفورد .

وأضاف اللاعب البرازيلي فيرمينيو الهدف الثاني في الدقيقة 38 من زمن الشوط الأول .

عزز فريق ليفربول تقدمه على واتفورد بالدوري الانجليزي بالهدف الثالث عن طريق اللاعب البرازيلي فرمينيو في الدقيقة 52 من زمن الشوط الثاني للمباراة.

فيما سجل محمد صلاح، هدفا مارادونيا جديدا على غرار هدفه في مانشستر سيتي، حيث تلاعب بمدافعي واتفورد، مسجلا هدفا خرافيا في الدقيقة 54، وأضاف فيرمينو الهدف الخامس في الدقيقة "91".

شاهد هدف صلاح

شاهد أهداف المباراة

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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