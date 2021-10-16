تفاصيل إصابة لاعب الزمالك بفيروس كورونا قبل مواجهة توسكر

الشارقة - اميمة ياسر - كشف أحمد زكي، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، والمتواجد مع بعثة الفريق الأبيض في كينيا، إصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث كتب اللاعب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «إيجابي كورونا والحمد الله على كل حال».

وتأكد غياب اللاعب الشاب، عن المشاركة مع الزمالك في لقاء توسكر الكيني، المحدد له في الثانية ظهر اليوم، في ذهاب دور الاثنين والثلاثين لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

واصيب ثلاثة من عناصر بعثة الفريق الأبيض، بفيروس كورونا خلال تواجدهم بمعسكر الفريق بكينيا، وهم أحمد زكي لاعب الفريق الأول الشاب، والذي تم تصعيده للفريق مؤخرا، ومنتصر الرملاوي المدير الإداري للفريق، وأحمد شطا مصور الفيديو للجهاز الفني.

وتحركت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من فندق الإقامة بالعاصمة الكينية نيروبي متجهة إلى ستاد نيايو الوطني استعدادا لخوض لقاء توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، المقرر لها في الثانية ظهر اليوم بتوقيت القاهرة.

وكان لاعبو الفريق خاضوا تدريبات بدنية وإطالات بفندق الإقامة وتناولوا وجبة الغداء قبل التحرك من الفندق استعدادا لخوض المباراة المرتقبة أمام بطل كينيا.

ويدير مباراة الذهاب بين الزمالك وتوسكر الكيني طاقم تحكيم إثيوبي مكون من: باملاك تيسيما حكما للساحة، ويعاونه كل من صامويل من تيميسنجو أتانجو مساعدا أول، وفاسيكا بيرو فاسيكا مساعدا ثانيا، وليما نجويسي حكما رابعا.