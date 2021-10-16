"ماشاء الله".. أسطورة ليفربول يُعلق على تألق محمد صلاح أمام واتفورد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أشاد أسطورة نادي ليفربول، أيان راش، بأداء لاعب فريقه، محمد صلاح خلال مباراته اليوم السبت أمام نظيره واتفورد.

وغرد راش، عبر حسابه الشخصي عقب المباراة بالإنجليزية قائلاً:"ماشاء الله.. محمد صلاح الأفضل".

وكان صلاح قد سجل هدفًا ضمن خامسية فريقه في شباك واتفورد خلال المباراة التي جمعتهما في وقت سابق من اليوم ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ورفع صلاح رصيده من الأهداف في تاريخ مشاركاته في الدوري الإنجليزي لـ104 هدف بعد هدفه في مرمى واتفورد.

وأصبح محمد صلاح هو الأكثر تهديفاً في تاريخ الأفارقة في الدوري الإنجليزي، بعدما نجح في معادلة رقم الإيفواري الأشهر ديدية دروجبا لاعب تشيلسي الأسبق.